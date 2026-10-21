The Korean Air Force's Black Eagles aerobatic team performs during a press preview of the 2026 Sacheon Airshow in Sacheon, South Gyeongsang, on Oct. 21. The four-day event, running from Oct. 22 to Oct. 25 at Sacheon Air Base, is jointly organized by the Air Force, South Gyeongsang's provincial government, Sacheon city and Korea Aerospace Industries. The Black Eagles, flying domestically developed T-50B supersonic jets, are known for their precision formation flying and aerial maneuvers.