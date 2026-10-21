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Sip on Nippon beer
Korea's imports of Japanese beer rose 25 percent through September, nearing last year's total.
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Traffic stop Robocop
A compact unmanned patrol vehicle designed to detect traffic violations is displayed at Korea Police World Expo 2026 in Incheon.
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Blood reserves fall below Korean Red Cross's recommended level
Red blood cell stocks stayed under the recommended five-day reserve on 70 percent of days through September.
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Not just child's play
Trading card sales at leading specialty stores surged 154 percent in September as buyers in their 20s and 30s fueled demand.