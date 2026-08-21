South Korea, U.S., Japan share information, discuss response to North Korea's missile launch

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Chinese components found in Army communications systems
Chinese-made codecs were identified in Korean Army videoconferencing equipment, raising security concerns despite the military saying inspections found no issues.
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U.S. military says it is aware of North Korean missile launches, reaffirms defense commitment to allies
U.S. Indo-Pacific Command said the launches pose no immediate threat while reaffirming its defense commitment to regional allies.
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Korea-U.S. joint drill to end Friday after Trump orders cutback
The Ulchi Freedom Shield exercise will end after five days as Washington scales back training in a signal to North Korea.
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North Korea remains silent over latest missile launches
Pyongyang again omitted its latest short-range ballistic missile launches from state media amid South Korea-U.S. military drills.